Fuerte exabrupto sobre el nazismo del referente educativo de Milei: “Si la Gestapo hubiera sido argentina…”

El máximo referente en materia de Educación del espacio de Javier Milei, Martín Krause, realizó una espantosa comparación en el marco de un debate entre especialistas de los candidatos organizado por Argentinos por la Educación y la Universidad Torcuato Di Tella.

“Si la Gestapo hubiera sido argentina, ¿no hubiera sido mejor? Porque en lugar de haber matado seis millones de judíos, hubiera (sic) matado mucho menos. Hubiera habido coimas ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos. Pero eran alemanes. Ese es el problema que hubo, dijo ante un auditorio que no creía lo que oía.

La frase la pronunció en un momento del encuentro donde se debatió sobre la obligatoriedad que plantea el sistema para determinados contenidos pedagógicos, algo a lo que Krause y la Libertad Avanza se oponen.

Ante el planteo de uno de los referentes de los otros espacios de que no siempre esos contenidos obligatorios se dan en la práctica, Krause hizo su comparación con la Gestapo. “El hecho de que seamos muy malos aplicando un sistema u otro no habla de la esencia. Lo que está mal es el sistema obligatorio y compulsivo”

Asimismo, pidió que la educación no esté en manos del Estado. “Es una potestad que tiene que ser de los padres, de la familia. Que tienen que poder decidir”.

Javier Milei tiene entre sus propuestas la creación de un gran ministerio de Capital Humano que incluya temas de educación, salud, trabajo y asistencia social. Krause -economista de formación- está casi confirmado como secretario de Educación, que será el máximo referente en el área en un eventual gobierno del libertario.

¿Quién es Martín Krause?

Krause es profesor de la UBA y la UCEMA, miembro del Consejo Académico Libertad y Progreso. En otro momento del debate, el referente de la Libertad Avanza aseguró que “en materia de educación hay tres puntos a discutir: la libertad de contenidos, la libertad de métodos, y la libertad de elegir proveedores”. Criticó que “hoy exista una homogeneización de contenidos y se considere al alumno como a un militante”.

Al hablar de las metodologías, opinó que “hay muchas, pero no sabemos cuál es la mejor, y solo lo sabremos si permiten ensayar distintos modelos”. Y sobre la libertad de proveedores, más conocido como el sistema de vouchers, detalló que “se refiere a darle a la gente la capacidad de elegir, algo que ahora no puede, porque ahora básicamente el que no tiene recursos para elegir va a la escuela pública”.

Martín Krause es Académico Asociado del Cato Institute y Profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires. Autor de libros como El cuento de la economía, En defensa de los más necesitados, Proyectos por una sociedad abierta en colaboración con Alberto Benegas Lynch (h), y Democracia directa.

Durante su trayectoria, se desempeñó como Rector en ESEADE y actualmente es Profesor Titular visitante de Proceso Económico y Economía Austriaca I en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.

El discurso supremacista y Javier Milei

“Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda”, fue la definición del ultraderechista Javier Milei hace un año al ser entrevistado por Viviana Canosa, cuando aún estaba en la señal de noticias A24,

“Como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, a nosotros nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores, no solo les ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado poniendo torres de guita para hacernos mierda.Y aún así no pueden”, puso de relieve Milei.

“Están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda“, vociferó el economista.