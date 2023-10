Love of Lesbian y Miranda! reversionan “Club de fans de John Boy” en una colaboración única

Love of Lesbian (España) y Miranda! (Argentina) reviven "Club de fans de John Boy" en una emocionante colaboración que reinventa el clásico musical de la década de 2000.

Love of lesbian y Miranda! se han unido para presentar una versión única de “Club de fans de John Boy”. Con su inconfundible frescura y talento, estas dos destacadas bandas de España y Argentina han regalado a sus seguidores una interpretación personal y memorable de este clásico, originalmente lanzado en el álbum “1999” de Love of Lesbian, en 2009. Esta versión electrónica de 2023, realizada por Miranda!, cuenta además con la colaboración de Santi Balmes, el compositor principal y vocalista de Love of Lesbian.

La canción “Club de fans de John Boy” ha sido una joya sonora desde su debut hace casi quince años, y ahora renace con una energía cautivadora gracias a la colaboración de dos de las bandas más respetadas y prestigiosas en sus respectivos países.

Hablando sobre esta colaboración, Ale Sergi de Miranda! incluyó sus pensamientos: “Conocí a Love of Lesbian con esta canción en un compilado de pop español en formato CD-ROM de la década de 2000. Me encantó desde el primer momento; la música, la letra y la producción. Quizás la decisión más crucial en esta versión fue eliminar el piano característico que acompaña toda la canción de principio a fin. Sin embargo, esa decisión resultó ser la clave para enfocarse en la atmósfera y la oscuridad de la melodía. Es un verdadero placer haberme cruzado con una canción que me ha gustado durante tanto tiempo y que nunca hubiera imaginado reinterpretar junto a sus creadores”.

Por su parte, Santi Balmes expresó su entusiasmo por esta nueva versión: “A veces, uno tiene sus propias canciones tan arraigadas que resulta sorprendente escucharlas desde una perspectiva diferente. Eso es precisamente lo que hace interesante esta interpretación de ‘Club de fans de John Boy’ realizada por Miranda!. Espero que la escuchen con la misma apertura de mente con la que escucharon la versión original. Vale la pena, amigos”.