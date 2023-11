¿Habrá una nueva categoría en el fútbol argentino?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunciará el surgimiento de una nueva categoría en los torneos locales y que se ubicará por debajo de la que surgirá tras la unificación de las primereas C y D prevista para la próxima temporada.

La nueva categoría llevará el nombre de Torneo Promocional Amateur, y en él participarán clubes amateurs que se sumarán a aquellos equipos de la D que no puedan adaptarse al profesionalismo que obliga la unificación de esta categoría con la Primera C.

En teoría, está prevista la participación de 13 ó 14 equipos y mientras se aguarde la confirmación de los cupos y del formato, ya empezaron a aparecer clubes interesados en la propuesta.

Entre ellos se destacan Social Atlético Televisión (SAT), Provincial de Lobos, Camioneros de Luján, Everton de La Plata y Metalúrgicos serían algunos de los clubes que se sumarían y deberían cumplir un requisito: los jugadores deberán ser menores de 25 años, con la idea de que los clubes sean formadores de las máximas categorías.

En tanto la D y la C desde este torneo funcionarán como una sola categoría en la estarán los equipos que no ascendieron de la C a la B, el descendido Ituzaingó y todos los de la D que se puedan adaptar al profesionalismo. Los restantes jugarán este Torneo Promocional Amateur.