Ezeiza tendrá un representante en el nuevo el torneo promocional amateur de la AFA

Pese a que no llega a los tres años de vida, el FC Ezeiza confirmó que debutará en el llamado Torneo Promocional Aamateur de la AFA que reemplazará a la Primera D una decisión que celebraron al afirmar que “esta oportunidad es el resultado de años de dedicación, esfuerzo y pasión que se le ha aportado al club”.

Integrante de la Liga Metropolitana de San Vicente, saltó a la fama luego de que el influencer Santiago Maratea iniciara una colecta para ayudarlos.

Buscaban 1.5 millones de pesos, y reunieron cinco en apenas un día la cifra. Ahora, tras su fundación en agosto del 2021, jugarán en un torneo directo AFA.

“Nos enfrentaremos a nuevos desafíos, representando con honor los colores del Fútbol Club Ezeiza. Sabemos que contamos con el apoyo inquebrantable de nuestra gente. Juntos, superaremos obstáculos y dejaremos una huella imborrable en este torneo”, dice el comunicado de la entidad en el que se destaca que “este logro es un reconocimiento a la grandeza de nuestra familia futbolística”.

Los rivales del FC Ezeiza

Entre los rivales hay dos equipos de la región que harán su debut: Defensores de Glew de Almirante Brown, y Estrella del Sur de San Vicente.

También habrá un equipo de Esteban Echeverría y otro de Ezeiza: Camioneros y Deportivo Canning.

Los otros confirmados hasta el momento en una lista que aún no está cerrada son Atlético Pilar, Deportivo Metalúrgico y Náutico Hacoaj de Tigre, Barrancas Fútbol Club, Belgrano de Zárate, Estrella de Berisso, Everton de La Plata, Juventud de Bernal, Provincial de Lobos y Social Atlético Televisión (SAT) de Moreno .

Debido a que la divisional todavía no fue aprobada ni está incluida dentro de la estructura de AFA en sus estatutos y estará compuesta por equipos en carácter de invitados, la temporada 2024 será de transición y no otorgará plazas para la Primera C ni perdida de categoría.