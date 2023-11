Cavallo llamó a votar por Milei en el balotaje: “Lo voy a ayudar a que pueda llevar adelante sus ideas”

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, llamó a votar por Javier Milei de cara al balotaje del próximo domingo y se mostró dispuesto a brindar su ayuda al candidato de La Libertad Avanza.

Cavallo, que fue ministro de Economía durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, realizó estas declaraciones en el marco de una entrevista televisiva. “Lo voy a votar y si puedo lo voy a ayudar a que pueda llevar adelante sus ideas”, afirmó.

“Ahora no tengo ninguna duda que quien puede producir el cambio en la dirección que se necesita es Javier Milei”, agregó el mentor del plan de Convertibilidad que estabilizó la economía argentina en los años 90.

Según explicó Cavallo, había evitado pronunciarse antes para no meterse “en la pelea” y estar disponible para asesorar a distintos candidatos. “No me quería meter en la pelea para estar disponible para ayudarlos. Yo hablaba con los distintos colegas que trabajaban con los candidatos, y hoy no tengo dudas: lo voy a votar a Javier Milei y si puedo ayudarlo a que pueda llevar adelante sus ideas”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, el exministro planteó que “Massa obviamente es la continuidad y Javier Milei es el cambio. Esas dos palabras describen bien la situación”.

Sobre la posibilidad de que Milei y Bullrich trabajen juntos en caso de ganar alguno de los dos, Cavallo opinó: “Gane quien gane, entre Patricia y Milei, van a tener que trabajar juntos. Y yo no me quería meter en esa pelea, por eso no me pronuncié”.

Finalmente, elogiando la prédica liberal del candidato, dijo: “Fui dirigente estudiantil, yo tenía ideas liberales. Pero era muy difícil convencer a la juventud y él logró un milagro, dio la batalla cultural y logró meter las ideas de la libertad”.