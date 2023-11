La Universidad Nacional de Lomas de Zamora se expresó en defensa de la Educación Pública

Autoridades, alumnos, docentes y personal no docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora llevaron adelante este jueves un acto en el que se expresaron en defensa de la Educación Pública y en rechazo a cualquier intento de arancelarla o restringir su acceso.

Convocados bajo el lema “Con amor, con orgullo, defendemos el futuro”, representantes de las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Ingeniería y Ciencias Agrarias alzaron la voz con el mismo reclamo “Defensa a la Educación Pública”.

En la convocatoria se realizó un mural colectivo con imágenes que reflejan los 50 años de historia de la universidad. Luego, representantes estudiantiles plantaron 40 olivos en homenaje a los 40 años de Democracia.

Durante el acto central, que reunió a más de mil trabajadores, docentes y estudiantes, el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, expresó: “Estamos acá para defender la Universidad pública para las generaciones futuras, porque creemos que es el mejor camino para construir una sociedad más libre, justa y solidaria”.

“Las universidades públicas argentinas estuvieron siempre. En los momentos de crecimiento y en las crisis. A pesar de estos vaivenes, en los últimos 40 años, desde el retorno de la democracia a la Argentina, el sistema universitario se expandió como nunca: hay una o más universidades en todas las provincias. De los 300.000 estudiantes universitarios en 1983 se pasó a más de 2.000.000 en 2023″, indicó la UNLZ mediante un comunicado.

“Es con más becas y no con «vouchers». Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas. Es con más científicas y científicos investigando y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente”, enfatizaron desde la Universidad.