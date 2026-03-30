Impactante siniestro vial: vuelco en Turdera

Un impactante siniestro vial se registró el fin de semana en Turdera: el vuelco de un Honda.

Un impactante siniestro vial se registró el fin de semana en Turdera: el vuelco de un Honda.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora informaron que en el fin de semana se registró un vuelco en la localidad de Turdera, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

El siniestro se registró a las 6:35 del domingo. “Se trabajo en la colisión de un vehículo en la Av. Hipólito Yrigoyen y Suipacha de la localidad de Turdera”, informaron las fuentes. El vehículo involucrado es un Honda.

Las quejas de los vecinos respecto al cruce no se hicieron esperar. Mientras algunos toman partido por la idea de una conducción temeraria, a gran velocidad y usando el celular, otros apuntan al boulevard con plantas que “no deja ver para el otro lado”.