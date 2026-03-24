Turdera: Quinta edición de Cartografías por la Memoria

El sábado se realizará una nueva edición de Cartografías por la Memoria en Turdera, a 50 años del Golpe.

El sábado se realizará una nueva edición de Cartografías por la Memoria en Turdera, a 50 años del Golpe.

A 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar y en un contexto de resistencia frente al discurso oficial, que propone negacionismo e incluso hace apología, se realizará una nueva edición de Cartografías por la Memoria en Turdera.

La cita es el sábado, a las 14.30, en Belisario Roldán, Pretti y San Pablo. Una actividad ideal para caminar por las mismas calles que transitaron las víctimas del barrio, conocer sus historias y transmitir a las nuevas generaciones un pasado reciente que no debe olvidarse.

Se trata de la quinta edición del dispositivo integral de memoria territorial con anclaje barrial que tiene como objetivo visibilizar a las víctimas del terrorismo de Estado, organiza Turdera por la Memoria pero cuenta con el apoyo del Municipio. De hecho, fue declarado de interés municipal.

“Invitamos a la comunidad, instituciones y vecines a sumarse con sus voces y pasos, a dejar una huella que nos vuelva más justxs y nos ayude a dar todas las batallas que necesitemos contra el oscurantismo, el olvido y la crueldad”, convoca Turdera por la Memoria.