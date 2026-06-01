Vuelco en Claypole: dos personas resultaron heridas

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) informaron que dos personas resultaron heridos en el marco de un impresionante vuelco que se registró en la localidad de Claypole.

El siniestro vial se registró durante la madrugada del domingo, cuando por causas que se investigan el conductor de un automóvil perdió el control del rodado mientras circulaba por la colectora de la estación ferroviaria a la altura de la calle Rinconada.

A raíz del impacto, el vehículo terminó volcado sobre la calzada. “Sus dos ocupantes, ambos mayores de edad, sufrieron diversas lesiones y debieron ser asistidos en el lugar por personal de ambulancias municipal”, precisaron los BVAB.