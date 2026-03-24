Vuelco en Monte Grande: el conductor resultó herido

El siniestro vial ocurrió en Esteban Echeverría al 2200 de Monte Grande. El conductor fue hospitalizado.

El siniestro vial ocurrió en Esteban Echeverría al 2200 de Monte Grande. El conductor fue hospitalizado.

El conductor de un vehículo perdió el control y terminó con un vuelco en la localidad de Monte Grande. El hombre resultó herido y fue trasladado a un centro de salud local. Bomberos de Esteban Echeverría auxiliaron a la víctima.

El siniestro se registró en Esteban Echeverría al 2200 de Monte Grande, informaron las fuentes. No se informaron las causas.

“En el lugar un masculino mayor de edad fue trasladado al nosocomio local“, precisaron los Bomberos, que arribaron al lugar para auxiliar a la víctima, junto a personal del SAME.