Encuentro por las escuelas de gestión social, cooperativa y comunitaria

Se realizo en Burzaco con el foco puesto en el proyecto que ya tiene la sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Se realizo en Burzaco con el foco puesto en el proyecto que ya tiene la sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Se realizó en Burzaco un encuentro en la Escuela Popular Latinoamérica para intercambiar propuestas y avanzar en el proyecto de ley que busca regularizar y fortalecer a las escuelas de gestión social, cooperativa y comunitaria en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado bonaerense.

El proyecto propone reconocer formalmente a este tipo de instituciones educativas —impulsadas por organizaciones sin fines de lucro— y generar herramientas para su fortalecimiento, promoviendo su integración al sistema educativo y su articulación con el Estado.

Para ello, se creará el Registro Provincial de Establecimientos de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria.

Son instituciones que respondan a un proyecto social, comunitario, cooperativo y solidario centrado en dar respuestas a las diferentes necesidades de los/as estudiantes que atienden, en cualquiera de los niveles y modalidades, aplicando metodologías de trabajo adecuadas al contexto social y cultural de los territorios en los que se insertan.

El encuentro se dio en el marco de “Despacho Abierto”, un espacio que busca acercar la tarea legislativa del senador bonaerense Federico Fagioli a la comunidad y recoger propuestas de manera directa. En ese sentido, Fagioli destacó: “En la comunidad hay muchísimas ideas y en general la política no las escucha tanto”.

También hubo otro encuentro en la Sociedad de Fomento Rayo de Sol de Longchamps. La actividad se desarrolló en formato de asamblea y contó con la participación de alrededor de 30 vecinos, quienes plantearon inquietudes y propuestas vinculadas a salud, salud mental, hábitat, trabajo, educación, discapacidad y seguridad.