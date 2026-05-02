Se viene un brutal descenso de la temperatura en la zona sur

La temperatura máxima de este sábado será de 18 grados, pero baja la temperatura el domingo, cuando se anuncia una mínima de apenas 4.

La temperatura máxima de este sábado será de 18 grados, pero baja la temperatura el domingo, cuando se anuncia una mínima de apenas 4.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anunciado un brutal descenso de la temperatura durante el fin de semana largo y efectivamente sucederá. El día más frío será el domingo, con una mínima de apenas 4 grados.

El reporte matutino del organismo indica que este sábado se presenta con cielo algo a ligeramente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 8 y los 18 grados, pero será aún peor el domingo.

El último día del fin de semana largo será una jornada con cielo algo nublado en la zona sur del Conurbano y se hará sentir el descenso de la temperatura, ya que la mínima anunciada es de apenas 4 grados (puede ser más baja la sensación térmica) y no superará los 17.

Repunta el lunes, primer día hábil de mayo, cuando la marca térmica se ubique en 22, siempre según el reporte del SMN, aunque la mínima esperada es de 8; se repite la máxima el martes, cuando las nubes ganan terreno.