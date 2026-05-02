Todos los aumentos que llegan con mayo: servicios, transporte y alquileres

El detalle de los porcentajes de aumento que se verán en las facturas durante este mes. Mayo y un nuevo golpe al bolsillo.

El detalle de los porcentajes de aumento que se verán en las facturas durante este mes. Mayo y un nuevo golpe al bolsillo.

Comenzó mayo y con él, llegan más aumentos en servicios y productos, que tendrán su impacto en el bolsillo. Los incrementos siguen generando presión y reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores, algunos de los cuales tienen los salarios pisados.

Quienes alquilan y hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 32,05% para mayo.

Asimismo, el boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en mayo, en un 5,4%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $753,74 y $1.259,07, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

El pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del mismo orden. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.490. Mientras que el premetro alcanzará $521

Además, las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 5,4% en mayo.

También aumentarán los combustibles: la nafta y el gasoil, producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Se desconoce el monto y se aplica sin aviso previo.

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 3% y el 3,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales.

Además, las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en mayo, que rondan entre el 3,5% y 4,5%.