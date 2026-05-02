Los Andes dejó pasar una chance clave: empató en Lomas de Zamora

Los Andes empató con Colón en el Eduardo Gallardón y dejó pasar la chance de ser escolta. Facundo Villarreal marcó el tanto del Milrayitas.

Los Andes empató con Colón en el Eduardo Gallardón y dejó pasar la chance de ser escolta. Facundo Villarreal marcó el tanto del Milrayitas.

Los Andes empató con Colón, por la Fecha 12 de la competencia de la Primera Nacional. Fue 1-1 en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora.

López; Leizza, Grance (Colombo), R. Vuotto; Ortíz (Rodríguez), Franco, Villarreal (Vázquez), Cañete; Viganoni, Chamorro (Galeano), Sandoval (González).

A los 21 minutos llegó la primera de peligro para la visita, pero López y el travesaño salvaron al dueño de casa. A los 34, Colón marcó la ventaja con un tanto de Darío Sarmiento. Sobre el final, Sandoval la tuvo frente al arco pero la pelota se fue por encima del travesaño.

En el complemento, a los 10 minutos, apareció Facundo Villarreal para empatarlo. Grance fue amonestado a los 28.

El Milrayitas acumula 17 puntos en la Zona A de la Primera Nacional (producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas) y permanece en el tercer puesto de la tabla, en zona de Reducido. El rival sigue como escolta, con 19 unidades.