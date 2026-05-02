Llega el frío y cada vez son más las familias en situación de calle

Las bajas temperaturas comienzan a hacerse sentir en la zona sur del Conurbano. El trabajo de las organizaciones sociales por las personas en situación de calle es clave. ¿Cómo ayudar?

Las bajas temperaturas comienzan a hacerse sentir en la zona sur del Conurbano. El trabajo de las organizaciones sociales por las personas en situación de calle es clave. ¿Cómo ayudar?

La temperatura comienza a bajar y enciende las alarmas. Frente a un Estado nacional que se ha quitado la responsabilidad de ocuparse de las personas en situación de calle, el trabajo de las organizaciones sociales es clave. Juntan donaciones.

Y el drama se vuelve más cruento cuando la nueva fotografía advierte que cada vez son más las familias y los adultos mayores en situación de calle. La pérdida del trabajo y el aumento desmedido del alquiler (una de las primeras cosas que hizo el Gobierno fue modificar la Ley de Alquileres) han generado una realidad que duele.

Desde Proyecto 7, organización que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, advirtieron que “hubo un crecimiento” de la población en situación de calle y que la fotografía “ha cambiado muchísimo en todo el país” porque “hay más familias y abuelos en situación de calle”.

En la zona sur del Conurbano son varias las organizaciones que se dedican a intentar paliar esta problemática. Fundación Sí Lomas de Zamora, de hecho, es una de las que desde hace más de 10 años realiza recorridas nocturnas y trabaja para ayudar a los más vulnerables. Habitualmente realiza colectas y sale los jueves.

Desde De Raíz también realizan una colecta de ropa de abrigo (buzos, bufandas, gorros, camperas) y frazadas: la indumentaria será destinada a un comedor y las mantas se comparten con una organización que realiza recorridas. “No es lo que nos sobra, es lo que nos falta”, precisa la organización.

Vale recordar que también hay una brigada solidaria de Argentina Humana que sale todos los jueves por Almirante Brown para ayudar a personas en situación de calle. Se juntan en El Pasaje Centro Cultural (Pasaje Estrada 435 de Adrogué) para preparar las viandas. Las donaciones se coordinan por whatsapp: +54 9 11 3189-4201.

La administración libertaria dio a conocer hace algunos días el relevamiento realizado sobre las personas en situación de calle, pero al mismo tiempo transfirió -hace meses- la responsabilidad a las provincias. “Hay una ley nacional que el gobierno de Javier Milei se desentendió completamente, por eso es ridículo el conteo si nunca estuvo dispuesto a hacerse cargo“, aseguró Horacio Ávila.

Si bien el informe del Gobierno (que no contempla todo el país) indica que se contabilizaron en total 9.421, este dato que contrasta con el relevamiento realizado por organizaciones sociales, que habla de más de 11.000 personas en situación de calle sólo en la Ciudad de Buenos Aires (que sí forma parte de este reporte).

De todos modos, el conteo oficial tiene un dato relevante y alarmante: indica que el 60 por ciento quedó en esta situación en los últimos dos años.

Desde junio pasado, el Gobierno le transifirió la responsabilidad por la atención de las personas en situación de calle a las diferentes jurisdicciones y, a partir de entonces, sólo asumió la función de marcar los lineamientos generales de las políticas a implementar.