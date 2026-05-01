El pronóstico para este fin de semana largo en la zona sur

Fin de semana largo frío en la Región. Cielo parcialmente nublado y máxima de 24 grados para este 1 de mayo, pero puede llover.

Fin de semana largo frío en la Región. Cielo parcialmente nublado y máxima de 24 grados para este 1 de mayo, pero puede llover.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un fin de semana largo frío en la zona sur del Conurbano. El domingo será el día con temperaturas más bajas del combo de tres días de descanso, para algunos, con motivo del Día del Trabajador.

Este viernes 1 de mayo se presenta con cielo parciamente nublado pero se pueden registrar lluvias aisladas durante la tarde, mientras que la temperatura se moverá entre los 11 y los 24 grados.

Asimismo, el sábado desciende tanto la mínima, 8 grados, como la máxima, 18. La mañana será ventosa y el cielo se mostrará algo nublado en el Conurbano.

El domingo, último día del fin de semana largo, será la jornada más fría. La temperatura mínima será de apenas 4 grados, pero la sensación térmica puede ser aún más baja, y la máxima se ubica en 17. Cielo parcialmente nublado.