Bullrich pidió que Adorni presente “de manera inmediata” su declaración jurada

Bullrich remarcó que el funcionario debe presentar su declaración de ingresos de manera “contundente y rápida” para evitar un desgaste político dentro del oficialismo.

Bullrich remarcó que el funcionario debe presentar su declaración de ingresos de manera “contundente y rápida” para evitar un desgaste político dentro del oficialismo.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reclamó este miércoles que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente “de manera inmediata” su declaración jurada patrimonial, al advertir que de lo contrario “el proyecto sufre”. Además, la ex ministra de Seguridad reconoció su intención de “representar a los porteños”, en medio de las versiones sobre una eventual candidatura para suceder a Jorge Macri.

“Voy a estar donde quiera el presidente Milei. Los senadores son representantes de su pueblo. Quiero representar a los porteños. Si soy jefa de Gobierno porteño o no, no importa”, sostuvo Bullrich en declaraciones televisivas al canal A24, dejando abierta la posibilidad de competir en la Ciudad de Buenos Aires.

En relación con la situación de Adorni, la dirigente libertaria remarcó que el funcionario debe presentar su declaración de ingresos de manera “contundente y rápida” para evitar un desgaste político dentro del oficialismo. “Tiene que hacer el esfuerzo para que esto se termine lo antes posible”, afirmó sobre el ministro coordinador.

Bullrich también argumentó que el Gobierno necesita cerrar rápidamente la polémica para enfocarse en temas económicos. “Porque nosotros queremos discutir los temas que nos van a traer inversiones”, señaló. Y agregó: “Estirar esto es algo que no tiene sentido, ya se abrió el plazo para la presentación de la declaración jurada de bienes”.

Por otro lado, la senadora negó internas con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, luego de versiones sobre supuestas diferencias dentro de La Libertad Avanza. En ese sentido, Bullrich destacó que la hermana del presidente Javier Milei incluso le dio “un like” a una reciente publicación suya en redes sociales.