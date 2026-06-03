Comenzó la séptima medida de fuerza del año en universidades por financiamiento y salarios

FATUN y FEDUN realizan un paro de 48 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

FATUN y FEDUN realizan un paro de 48 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN ) y la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) dieron comienzo este miércoles a la séptima medida de fuerza del año, esta vez es por 48 horas.

“Las y los nodocente continuamos el plan de lucha reclamando respuestas. Segundo día de paro por salarios dignos, paritarias libres y la aplicación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario”, precisó FATUN.

Asimismo, FEDUN precisó que estas 48 horas de protesta contemplan paros, movilizaciones, clases públicas y distintas actividades de visibilización en las universidades públicas de todo el país.

Exige el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y la urgente convocatoria a paritarias, para avanzar en la recomposición salarial que permita recuperar el 52,1% de poder adquisitivo que los docentes universitarios perdieron desde la asunción del Gobierno de Javier Milei.

El último plan de lucha anunciado por los gremios contemplaba dos paros, el primero fue de 24 horas y se concretó el 29 de mayo pasado, mientras que hoy comenzó el de 48, que se extiende al jueves. El 12 de ese mes, en tanto, se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Ya son siete los paros realizados este año en reclamo de financiamiento, ya que se concretaron medidas de fuerza en marzo y abril: Fueron el 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril.