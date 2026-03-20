FATUN ratificó el plan de lucha: habrá un paro el 31 de marzo y otros tres en abril

FATUN ratificó el plan de lucha anunciado: el próximo paro será este mes. Reclama paritarias y por la Ley de Financiamiento Universitario.

FATUN ratificó el plan de lucha anunciado: el próximo paro será este mes. Reclama paritarias y por la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ratificó el plan de lucha, en reclamo de paritarias y aumentos acorde a la realidad económica. La próxima medida de fuerza será el 31 de marzo.

“Sin notificación oficial respecto a los aumentos salariales unilaterales, y sin negociación salarial, la FATUN ratifica su plan de acción para reclamar por la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario”, señala el gremio.

La FATUN determinó un plan de lucha, en el contexto del estado de alerta, “en defensa de la universidad pública y salarios dignos en paritarias libres”. Los paros serán el 31 de marzo (hubo otro el 16), el 8, 17 y 23 de abril.

El estado de alerta y movilización se extiende al Congreso de FATUN, que se realizará el 28 y 29 de abril en el Hotel “17 de Octubre” de Villa Giardino, provincia de Córdoba. Además, se acordó realizar actividades de visibilización coordinadas a lo largo y a lo ancho de todo el país.