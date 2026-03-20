FATUN ratificó el plan de lucha: habrá un paro el 31 de marzo y otros tres en abril

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ratificó el plan de lucha, en reclamo de paritarias y aumentos acorde a la realidad económica. La próxima medida de fuerza será el 31 de marzo.
“Sin notificación oficial respecto a los aumentos salariales unilaterales, y sin negociación salarial, la FATUN ratifica su plan de acción para reclamar por la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario”, señala el gremio.
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La FATUN determinó un plan de lucha, en el contexto del estado de alerta, “en defensa de la universidad pública y salarios dignos en paritarias libres”. Los paros serán el 31 de marzo (hubo otro el 16), el 8, 17 y 23 de abril.
El estado de alerta y movilización se extiende al Congreso de FATUN, que se realizará el 28 y 29 de abril en el Hotel “17 de Octubre” de Villa Giardino, provincia de Córdoba. Además, se acordó realizar actividades de visibilización coordinadas a lo largo y a lo ancho de todo el país.