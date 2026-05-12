Cuarta Marcha Federal Universitaria: Masivo reclamo en Plaza de Mayo por la ley de financiamiento

La Cuarta Marcha Federal Universitaria tendrá este martes 12 de mayo de 2026 su acto central en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, con una convocatoria prevista para las 17:00 y réplicas en distintas provincias. La protesta se realiza bajo las consignas “La universidad pública se defiende” y “Sin universidades no hay futuro”, en reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 y actualmente suspendida en el plano judicial.

La movilización reúne a docentes, no docentes, estudiantes, gremios universitarios, organizaciones estudiantiles y sectores científicos. El eje del reclamo es la falta de actualización de los fondos destinados a las universidades nacionales, en un escenario en el que las casas de estudio denuncian el congelamiento de partidas para salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

Entre las instituciones mencionadas en la convocatoria aparecen la UBA, con columnas de FADU y Medicina, la UNLZ, la UNLP, la UNGS, la UNSAM, la UNA y la UTN. En el área metropolitana, distintas columnas avanzan desde el conurbano y desde puntos de la Ciudad hacia el centro porteño, mientras que en el interior del país se esperan movilizaciones en ciudades como Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata y Bahía Blanca.

El reclamo por salarios, funcionamiento y hospitales

El planteo de las universidades incluye tres demandas técnicas: una recomposición salarial docente y no docente, la actualización de los gastos de funcionamiento y la asignación de presupuesto para los hospitales universitarios. Según los sectores convocantes, la falta de aplicación de la ley aprobada por el Congreso mantiene a las instituciones en una situación de incertidumbre presupuestaria.

En paralelo, el conflicto permanece abierto en el plano judicial. La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario quedó en suspenso luego de un fallo de la Cámara de Apelaciones que bloqueó una medida favorable a las universidades. La definición final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre la continuidad del reclamo legal.

La marcha también suma respaldo político de distintos sectores opositores y aliados críticos. El senador Eduardo “Wado” de Pedro participa de la concentración junto a rectores, mientras que la diputada del PRO Silvia Lospennato tomó distancia del oficialismo al exigir el cumplimiento de las leyes y de los fallos judiciales. También expresaron apoyo Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien denunció que pasaron “200 días sin aplicarse la ley”.

La respuesta del Gobierno nacional

Desde el Gobierno nacional, la postura se concentra en el argumento fiscal. La administración de La Libertad Avanza sostiene que la aplicación de la ley implica un costo de 1,9 billones de pesos, sin partidas presupuestarias específicas asignadas, y que su ejecución violaría la Ley de Administración Financiera.

El oficialismo afirma además que las transferencias vigentes a las universidades están “al día” y señala que el Presupuesto 2026 contempla 4,8 billones de pesos para educación. En ese marco, desde el Ejecutivo califican la marcha como un “acto opositor” y acusan a los organizadores de utilizar una causa vinculada a la educación pública para impulsar un aumento del déficit fiscal.

La convocatoria cuenta también con acompañamiento de figuras del ámbito cultural, entre ellas el actor Joaquín Furriel y el director Marcelo Piñeyro, que se sumaron al respaldo público de la protesta. En redes y afiches, el cierre simbólico de la jornada aparece sintetizado en la frase “La marcha de los cerebros para que no se marchen”.

Cortes y movilizaciones en todo el país

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización tendrá impacto sobre el tránsito en el eje Congreso-Plaza de Mayo, con cortes totales y parciales entre las 14:00 y las 20:00. Las interrupciones afectarán avenidas como De Mayo, Rivadavia, Callao y las diagonales cercanas a la plaza.

También se prevén modificaciones en recorridos de colectivos y posibles afectaciones en la Línea A de subte, especialmente en las estaciones próximas al recorrido de las columnas. La organización anticipó que el acto central se realizará frente a la Casa Rosada, con presencia de rectores, representantes gremiales y agrupaciones estudiantiles.

En el interior bonaerense, la protesta tendrá modalidades específicas, con marchas de antorchas en Tandil, Olavarría, Azul y Quequén. La jornada buscará visibilizar el reclamo federal de las universidades nacionales y sostener la presión política y judicial para que se aplique la ley sancionada el año pasado.