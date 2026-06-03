Ni Una Menos: Comenzó la marcha en el Congreso a 11 años de la primera movilización contra la violencia de género

Miles de personas comenzaron a concentrarse este miércoles frente al Congreso Nacional en una nueva jornada de Ni Una Menos. La movilización se replica en distintos puntos del país y suma reclamos de justicia por recientes femicidios.

Miles de personas comenzaron a concentrarse este miércoles frente al Congreso Nacional en una nueva jornada de Ni Una Menos. La movilización se replica en distintos puntos del país y suma reclamos de justicia por recientes femicidios.

La marcha de Ni Una Menos ya comenzó este miércoles frente al Congreso Nacional, donde organizaciones feministas, sociales, sindicales y de derechos humanos se concentran al cumplirse 11 años de la primera movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina.

Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, la convocatoria reúne a miles de personas que reclaman políticas públicas para prevenir los femicidios, garantizar la protección de las víctimas y combatir las desigualdades que afectan a mujeres y diversidades. La movilización también se replica en distintas ciudades del país.

La jornada tiene una fuerte carga simbólica al recordar el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en 2015 en Rufino, Santa Fe, cuyo caso impulsó el nacimiento del movimiento Ni Una Menos y generó una masiva reacción social contra la violencia machista.

Además, entre los reclamos centrales de la marcha aparecen los pedidos de justicia por Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, víctimas de recientes femicidios que conmocionaron a la sociedad. Las organizaciones convocantes remarcan que, a más de una década de la primera movilización, la violencia de género continúa siendo una de las principales deudas pendientes del Estado y de la sociedad.