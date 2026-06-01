Ni Una Menos: “La bronca la llevamos a las calles este 3 de junio”

“La bronca la llevamos a las calles”. El colectivo Ni Una Menos renovó la convocatoria a la nueva edición de la marcha, en un clima de máxima tensión por el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en Córdoba. La movilización será el miércoles a las 17.

En la antesala, brindarán una conferencia de prensa en Bartolomé Mitre 1767, Ciudad de Buenos Aires, a las 16.

“No es un caso aislado. Sucede un femicidio cada 31 horas en nuestro país y con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular”, advierte.

El comunicado señala que “queda claro”, una vez más, que “estas vidas para el Poder Judicial no importan” y, por eso, convocan a la concentración del miércoles 3 de Junio a las 17, frente al Congreso de la Nación.

“El Gobierno Nacional ajustador y represor sigue difundiendo el odio a las mujeres y diversidades mientras nos empobrece. La bronca la llevamos a las calles este 3 de junio en la manifestación Ni Una Menos. ¡Estamos hartas! Nos organizamos en todos lados porque la precariedad, el racismo y la misoginia no paran de producir muerte. Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”, concluyeron.