Despedida del Indio Solari: Confirman que el homenaje público será este sábado y descartan Parque Leloir como sede

miles de seguidores esperan conocer los detalles del velatorio y la despedida pública, que serán comunicados oficialmente en las próximas horas.

miles de seguidores esperan conocer los detalles del velatorio y la despedida pública, que serán comunicados oficialmente en las próximas horas.

La despedida del Indio Solari ya tiene fecha. El entorno del histórico músico confirmó que el homenaje público al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará este sábado 6 de junio, aunque todavía resta definir el horario y el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial de Carlos Alberto ‘Indio’ Solari, donde además agradecieron las muestras de cariño y el acompañamiento de los fanáticos tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 77 años.

“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, señala el comunicado difundido este viernes por su entorno más cercano.

De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el homenaje se realice en la vivienda donde residía el músico. Mientras tanto, miles de seguidores esperan conocer los detalles del velatorio y la despedida pública, que serán comunicados oficialmente en las próximas horas.