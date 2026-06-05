Represión policial en la misa ricotera: incidentes y tensión en la despedida al Indio Solari en Plaza de Mayo

Efectivos de la Policía utilizaron gas pimienta para dispersar a fanáticos que se acercaban al histórico espacio público, generando corridas, empujones y momentos de fuerte tensión.

Efectivos de la Policía utilizaron gas pimienta para dispersar a fanáticos que se acercaban al histórico espacio público, generando corridas, empujones y momentos de fuerte tensión.

Horas antes del inicio de la concentración principal, miles de seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzaron a llegar a Plaza de Mayo con banderas, camisetas y cánticos para rendir homenaje al músico fallecido. En ese contexto, se produjo un operativo policial que derivó en incidentes cuando los agentes avanzaron sobre algunos grupos de fanáticos.

La utilización de gas pimienta provocó corridas y reclamos de los presentes, que respondieron con insultos y cuestionamientos al accionar de las fuerzas de seguridad. Las escenas de tensión contrastaron con el espíritu de homenaje que impulsaba la convocatoria, organizada de manera espontánea por seguidores del artista de todo el país.

Pese a los incidentes, la concentración continuó y la Plaza de Mayo terminó colmada de fanáticos que recordaron al Indio Solari a través de canciones, banderas y mensajes de despedida. Con el correr de las horas, la situación quedó bajo control, aunque la represión policial en la previa se convirtió en uno de los hechos más comentados de la jornada.