Despedida del Indio Solari: miles de fanáticos colman Avellaneda para darle el último adiós

La despedida del Indio Solari comenzó este domingo en Avellaneda con una convocatoria masiva de seguidores llegados desde distintos puntos del país. El velatorio se realiza en el microestadio José María Gatica, bajo un amplio operativo de seguridad y asistencia sanitaria dispuesto por el Gobierno bonaerense.

La despedida del Indio Solari comenzó este domingo en Avellaneda con una convocatoria masiva de seguidores llegados desde distintos puntos del país. El velatorio se realiza en el microestadio José María Gatica, bajo un amplio operativo de seguridad y asistencia sanitaria dispuesto por el Gobierno bonaerense.

Miles de personas participan este domingo de la despedida del Indio Solari en el Parque Domínico de Avellaneda, donde desde las primeras horas de la mañana se formaron extensas filas para ingresar al microestadio municipal José María Gatica y rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La ceremonia comenzó a las 10 de la mañana, una hora antes de lo previsto debido a la gran cantidad de asistentes.

Ante la magnitud de la convocatoria, la Provincia desplegó un operativo especial con 700 efectivos policiales, cifra que podría ampliarse hasta 1.500 agentes. Además, se instalaron tres postas sanitarias, 17 ambulancias y equipos de emergencia coordinados por el SAME y la Cruz Roja. Los cuatro hospitales del distrito permanecen en alerta para atender cualquier eventualidad durante la jornada.

La vigilia comenzó incluso antes de la apertura de las puertas. Muchos fanáticos pasaron la noche en las inmediaciones del predio, soportando las bajas temperaturas para asegurarse un lugar en la fila, que llegó a superar las 15 cuadras sobre la avenida Mitre. Entre banderas, cánticos y ofrendas, los seguidores transformaron la espera en una verdadera peregrinación popular.

A través de las redes sociales oficiales del artista, la familia agradeció las muestras de afecto y destacó el comportamiento de los asistentes. “Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas”, señalaron. También remarcaron que el homenaje continuará “hasta que haga falta” para que nadie se quede sin despedirse.

Dentro del Polideportivo Gatica el clima es completamente distinto al del exterior. Allí predominan el silencio, la emoción y el llanto de los seguidores que avanzan lentamente frente al féretro de madera, ubicado a pocos metros del recorrido delimitado por la organización. Detrás del ataúd, una pantalla LED exhibe la leyenda: “INDIO, 1949-Infinito”, una frase que resume el sentimiento de miles de fanáticos que llegaron para despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.