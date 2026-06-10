Apareció la adolescente que era buscada en Córdoba

"Sana y salva", informó el ministro de Seguridad de Córdoba. Ya está con su familia.

"Sana y salva", informó el ministro de Seguridad de Córdoba. Ya está con su familia.

L.A, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en la provincia de Córdoba, fue encontrada sana y salva este martes, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de sus redes sociales.

“Luciana está bien, está sana y está salva”, afirmó el funcionario y confirmó que Luciana fue encontrada en buen estado de salud y señaló que, tras ser localizada, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La desaparición de L.A. había generado una gran preocupación en la provincia y motivó una intensa búsqueda que incluyó rastrillajes, controles y difusión masiva de su imagen.