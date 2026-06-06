Una familia necesitó más de $1.300.000 para alimentos y artículos de limpieza en mayo

El aumento de la canasta de alimentos y artículos de limpieza aumentó un 2% en mayo, pero acumula una suba del 13.

El aumento de la canasta de alimentos y artículos de limpieza aumentó un 2% en mayo, pero acumula una suba del 13.

La Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) informó que una familia tipo requirió de 1.312.748 pesos para costear los gastos de alimentos y artículos de limpieza en mayo. El aumento respecto al mes anterior fue del 2 por ciento.

ADDUC aclara que los relevamientos son tomados en la Zona Sur del Gran Buenos Aires y Capital Federal, y que no representa un IPC (Índice de Precios al Consumidor/inflación) ya que sólo se relevan precios de una canasta de 51 productos.

“La canasta que relevamos de 51 productos en el mes de MAYO 2026, tiene un costo promedio de $ 323.585. Se calcula que una familia tipo gastaría en el mes en alimentos y artículos de limpieza un promedio de $ 1.312.748“, detalla, pero aclara que en algunas zonas puede ser mayor el gasto.

ADDUC precisó que se registró un aumento del 2 por ciento en mayo, pero en el acumulado de los primeros cinco meses del año lleva un incremento promedio del 12,9.

El organismo recuerda que además de este costo, las familias debieron enfrentar fuertes subas de los servicios, como luz, gas, agua, transporte, comunicaciones y medicina. También señala que hay una gran dispersión de precios y se percibe una baja de las compras en supermercados.