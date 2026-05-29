Desaparición de Agostina Vega: pericias y un mensaje a la madre

Realizan pericias en la casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en la provincia de Córdoba. La nena fue vista por última vez hace ya seis días.

Peritos del MPF se encuentran levantando huellas en la puerta de ingreso a la vivienda de Barrelier, por lo que la Policía valló el lugar para preservarlo, pese a que ya pasaron seis días de la desaparición.

Por otro lado, la fiscalía, a cargo Raúl Garzón, analiza un mensaje que la mamá de Agostina Vega recibió en las últimas horas. Allegados a la causa sostienen que la menor está en Córdoba y con vida.

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, es el mensaje que llegó al celular de Melisa, la mamá de la adolescente, por lo que de manera inmediata se trasladó hasta la Policía para incorporarlo a la investigación.

Una cámara de seguridad logró registrar el momento en el que la adolescente Agostina Vega ingresó a la casa del acusado Claudio Gabriel Barrelier el sábado por la noche. Ayer, el único detenido declaró y “sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija“.

Mientras tanto, la familia de la nena organizó una nueva movilización para pedir por la Agostina. Tenían previsto movilizarse por el centro de la ciudad. Franco, tío de la chiquita, precisó que la concentración sería en General Paz y Tablada. “Nos movilizamos para que no pase de hoy”, aseguró.