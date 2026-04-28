Avanza la búsqueda de desaparecidos con nuevas excavaciones en “La Perla” Córdoba

Tras los hallazgos registrados en 2025, donde se recuperaron restos óseos que permitieron identificar a 12 personas, los especialistas retomaron las tareas con el objetivo de ampliar la zona de investigación.

Tras los hallazgos registrados en 2025, donde se recuperaron restos óseos que permitieron identificar a 12 personas, los especialistas retomaron las tareas con el objetivo de ampliar la zona de investigación.

El predio de La Perla en la provincia de Córdoba vuelve a ser eje de los trabajos de memoria y justicia en Argentina, con el inicio de una nueva etapa de excavaciones arqueológicas en un sector clave del ex centro clandestino de detención. Tras los hallazgos registrados en 2025 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), donde se recuperaron restos óseos que permitieron identificar a 12 personas, los especialistas retomaron las tareas con el objetivo de ampliar la zona de investigación.

Según se informó oficialmente, ya comenzaron los trabajos de desmalezamiento en el terreno y este lunes se dará inicio a la excavación y prospección arqueológica en tres hectáreas adyacentes al área intervenida el año pasado. La intervención busca profundizar la búsqueda de víctimas del terrorismo de Estado que habrían sido enterradas en ese sector durante la última dictadura militar.

Esta nueva etapa se vincula directamente con la investigación que ya había cobrado relevancia en 2025, cuando los equipos forenses lograron recuperar un importante número de restos humanos en el mismo predio. Aquella noticia generó fuerte impacto, no solo por la magnitud del hallazgo, sino también por la posibilidad concreta de avanzar en la identificación de desaparecidos, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos.

En ese contexto, las autoridades destacaron que los trabajos en La Perla forman parte de una política sostenida de búsqueda, identificación y restitución de víctimas. La expectativa está puesta en que esta nueva intervención permita obtener más evidencias y aportar respuestas a familiares que aún esperan conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos.