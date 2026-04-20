Así fue el accidente fatal en el Rally de Córdoba

Uno de los autos del Rally Sudamericano volcó y embistió a espectadores: una persona murió y otras dos resultaron heridas.

Uno de los autos del Rally Sudamericano volcó y embistió a espectadores: una persona murió y otras dos resultaron heridas.

Un fatal accidente ocurrió durante una fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba. Dejó como saldo la muerte de un espectador y provocó la suspensión total de la competencia.

El hecho se produjo en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero. El vehículo de competición se despistó en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando en una zona donde se encontraba el público.

Como consecuencia, tres personas resultaron heridas; una de ellas falleció debido a la gravedad de las lesiones en un hospital de la región. Los pilotos involucrados en el accidente resultaron ilesos.