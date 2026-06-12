Horror en Avellaneda: La secuestró, la violó, la golpeó, le exigió que se matara e intentó ahorcarla

El agresor, identificado como la pareja de la víctima, fue detenido en las últimas horas. El calvario que vivió la joven.

El agresor, identificado como la pareja de la víctima, fue detenido en las últimas horas. El calvario que vivió la joven.

Un dramático episodio de violencia de género se registró en Avellaneda, cuando un hombre secuestró a su pareja, le propinó una salvaje golpiza y le exigió que se matara, para luego intentar ahorcarla. La víctima es una joven de 24 años.

La víctima es una joven de 24 años, quien mantenía una relación amorosa con el agresor. La denuncia fue realizada por una amiga.

Todo sucedió el 25 de mayo pasado, cuando la joven se encontraba en su casa de Dock sud, partido de Avellaneda, junto a su pareja, y se desató el horror.

Fue atada de pies y manos con precintos, para luego dar paso a la brutal golpiza, en la cual utilizó un cinturón además de sus manos. “Con una pinza, le arranca los brackets de la parte de abajo de la dentadura”, indica el reporte policial.

Tras este brutal ataque, comenzó a abusar sexualmente de ella, mientras le advertía que tenía un plan para matarla. Los golpes continuaron y ante los gritos de la mujer, el agresor le colocó una media en la boca y volvió a abusarla.

Finalmente, “cuelga una sabana de una viga y le dice ´matate´ cuando M. (se reserva la identidad de la víctima) le dice que no quería morir” e intentó ahorcarla.

“Todo esto lo pudo llevar a cabo libremente porque la tenia privada de su libertad, ya que la casa estaba cerrada con cadena y candado“, agregaron las fuentes.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas al sospechoso, identificado como Facundo (28 años). Fue en el marco del allanamiento realizado en su casa de Catamarca al 100, La Unión, partido de Ezeiza.

La acusación que pesa sobre él es abuso sexual con acceso carnal (tres hechos), lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, amenazas, amenazadas agravadas coactivas (reiteradas) y privación ilegal de la libertad.

SI SUFRÍS VIOLENCIA DE GÉNERO, LLAMÁ AL 144 (LÍNEA QUE BRINDA ATENCIÓN, CONTENCIÓN Y ASESORAMIENTO), PERO SI ES UNA SITUACIÓN DE RIESGO, COMUNICATE CON EL 911.

Según el observatorio de La Casa del Encuentro, la provincia de Buenos Aires lidera el ranking de femicidios, con 26 casos en los primeros cuatro meses del año, 12 ocurrieron entre marzo y abril.

Respecto a la Región, entre los hechos del último mes contabilizado aparece el de Temperley, en abril ocurrió otro en San Francisco Solano, mientras que en febrero fue asesinada Malena Maidana en Ezeiza. Además, hubo intentos de femicidio en Lanús y Avellaneda.