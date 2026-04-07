Intento de femicidio seguido de suicidio en Avellaneda

Una mujer fue apuñalada por su pareja, quien terminó arrojándose de un puente. Sucedió en Sarandí, partido de Avellaneda.

Una mujer fue apuñalada por su pareja, quien terminó arrojándose de un puente. Sucedió en Sarandí, partido de Avellaneda.

Un hombre de 34 años, identificado como Kevin Hernández, atacó a su pareja, Teresa Barboza, con un cuchillo, hirió a la hija menor de la mujer y luego se suicidó tras arrojarse desde un puente en Sarandí, partido de Avellaneda.

El hecho ocurrió el pasado viernes -pero trascendió en las últimas horas- en la intersección de Edison y el Acceso Sudeste, donde la víctima, de 32 años, relató que tras una discusión por celos el agresor la llevó bajo amenazas y le exigió su teléfono celular.

El hombre le provocó varias heridas punzantes en el cuello y la espalda dentro del vehículo en el que se trasladaban, un Chevrolet Corsa. En ese contexto, B. I., la hija menor de la mujer, intervino para intentar detener el ataque y ambas lograron escapar del vehículo en movimiento, mientras el agresor huyó del lugar.

Las dos víctimas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde recibieron atención médica. La mejor se encuentra bien pero la mujer sigue internada en terapia intensiva, confirmó la familia.

Horas después del ataque, las autoridades tomaron conocimiento de que un hombre se había arrojado desde un puente a la altura del kilómetro 5 del Acceso Sudeste, donde fue hallado sin vida, siendo identificado como el agresor.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, que dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad.