Se contabilizan 26 femicidios en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires lidera el ranking de femicidios, con 26 casos en los primeros cuatro meses del año, 12 ocurrieron entre marzo y abril.

La provincia de Buenos Aires lidera el ranking de femicidios, con 26 casos en los primeros cuatro meses del año, 12 ocurrieron entre marzo y abril.

La Casa del Encuentro dio a conocer el informe sobre femicidios registrados a lo largo y ancho del país en el primer cuatrimestre del año. La provincia de Buenos Aires sigue liderando el dramático ranking con 26 casos, seguida de Santa Fe.

El informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, indica que desde el 1° de enero al 30 de abril se contabilizan 87 víctimas.

Dentro de este total, figuran 74 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 4 transfemicidios y 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

La distribución geográfica vuelve a poner a la provincia de Buenos Aires en el primer puesto, con 26 casos (eran 14 en enero y febrero por lo que se sumaron 12 casos en marzo y abril), seguida de Santa Fe (13).

Respecto a la Región, entre los hechos del último mes aparece el de San Francisco Solano, mientras que en febrero fue asesinada Malena Maidana en Ezeiza.

Las siguen Santiago del Estero (4), Córdoba (4), Tucumán (4), Mendoza (4), Salta (4), Entre Ríos (3), Río Negro (2), San Luis (2), Corrientes (2), Chaco (2), Chubut (2), Misiones (2), Jujuy (1), Santa Cruz (1), Catamarca (1) y La Rioja (1).

No se contabilizan casos en San Juan, Formosa, Tierra del Fuego, CABA, Neuquén ni La Pampa.

Asimismo, se registraron en estos cuatro meses 97 víctimas colaterales; es decir, hijos e hijas que quedaron sin madre. De ese total, 60 son menores.

Una vez más, quedó demostrado que el lugar más inseguro es la propia vivienda. Del total de femicidios, 29 sucedieron en la casa compartida, uno en la del femicida. También hubo asesinatos en contexto de violencia de género en otras viviendas, monte, río, basural y lugar de trabajo.

Además, el informe de La Casa del Encuentro vuelve a dejar en evidencia que la Justicia no puede tomar medidas para protegerlas, ya que 10 de las mujeres asesinadas habían realizado la denuncia y cinco de los femicidas tenía dictada una medida cautelar de prevención.

En 2025 se contabilizaron 262 víctimas fatales de la violencia machista. De acuerdo con el informe, el total incluye 238 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, un lesbicidio, tres trans/travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

SI SUFRÍS VIOLENCIA DE GÉNERO, LLAMÁ AL 144 (LA LÍNEA QUE BRINDA ATENCIÓN, CONTENCIÓN Y ASESORAMIENTO), PERO SI ES UNA SITUACIÓN DE RIESGO, COMUNICATE CON EL 911.