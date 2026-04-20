Horror en Claypole: un nene encontró el cuerpo de su madre enterrado

El nene de 12 años escarbó en el patio de la casa de la pareja de la mujer, quien está prófugo, y encontró su cuerpo.

El nene de 12 años escarbó en el patio de la casa de la pareja de la mujer, quien está prófugo, y encontró su cuerpo.

El caso se conoció el fin de semana y conmueve a Claypole. Un nene encontró enterrado el cuerpo de su madre, de quien no sabía nada desde hacía dos semanas. Estaba en la casa de la pareja de la mujer, principal sospechoso del criman.

Desde el 2 de abril que el nene de 12 años no sabía nada de su madre, la pareja le había dicho que fue a Capital Federal y no regresó. Fue allí cuando advirtió que había tierra removida en el patio de la vivienda de Claypole, partido de Almirante Brown.

Con el paso de los días sin noticias de su mamá, el pequeño volvió a la casa y el hombre, hoy acusado, le aseguró que no volvería más. Entonces, el nene decidió ver qué pasaba en el patio y comenzó a escarbar. Fue allí cuando vio un brazo, que reconoció por un tatuaje.

En medio de la conmoción, el niño le avisó a su tía, quien de inmediato llamó a la policía. Tras el llamado al 911, al lugar se acercó personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y la división de Casos Especiales de la Policía Bonaerense.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, se cree que la muerte data del día de la desaparición, y tenía un trapo colocado en la boca, informaron fuentes del caso.

A la espera de los resultados preliminares de la autopsia, para determinar las causas de muerte, avanzan las tareas para dar con el sospechoso, que se encuentra prófugo.