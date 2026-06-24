Diputados: Tras negarse a dar quórum ayer, el oficialismo quiere aprobar el Súper RIGI

La sesión especial, convocada por el oficialismo, se llevará a cabo luego de negarse a dar el quórum para interpelar a Manuel Adorni.

La sesión especial, convocada por el oficialismo, se llevará a cabo luego de negarse a dar el quórum para interpelar a Manuel Adorni.

Tras la fallida sesión convocada por la oposición para pedir la interpelación del cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará hoy aprobar el Super RIGI, presentado por el Gobierno.

La Cámara de Diputados volverá a sesionar este miércoles en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).

Esta sesión especial, prevista para las 12 de este miércoles, tendrá lugar luego de que fracasase este martes la convocatoria al recinto impulsada por la oposición para tratar proyectos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Súper RIGI busca captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de suculentas exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

El miércoles pasado, en un concurrido plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, la iniciativa recibió 61 firmas, incluyendo las de los aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal.