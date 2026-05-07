Milei anunció un “Súper RIGI” para impulsar nuevas inversiones y empleo

La iniciativa será enviada al Congreso en las próximas semanas, en medio de la estrategia oficial para consolidar el modelo de apertura económica impulsado por la Casa Rosada.

La iniciativa será enviada al Congreso en las próximas semanas, en medio de la estrategia oficial para consolidar el modelo de apertura económica impulsado por la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un “Súper RIGI”, una versión ampliada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones con mayores beneficios para sectores estratégicos de la economía.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei aseguró que la nueva iniciativa tendrá “mayores ventajas que el RIGI original” y estará orientada a actividades productivas “que nunca han existido en Argentina”. La propuesta busca profundizar el esquema de promoción de inversiones aprobado junto a la Ley Bases.

“El Súper RIGI servirá para crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía”, expresó el mandatario. Además, sostuvo que el objetivo central será multiplicar la generación de empleo y acelerar la llegada de capitales privados al país.

Aunque el Gobierno todavía no difundió detalles técnicos del proyecto, se espera que incluya beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros más amplios para atraer inversiones en áreas vinculadas a la innovación, la tecnología y nuevas industrias exportadoras. La iniciativa será enviada al Congreso en las próximas semanas, en medio de la estrategia oficial para consolidar el modelo de apertura económica impulsado por la Casa Rosada.