El Gobierno intimó a ATE a garantizar el 75% de los servicios durante el paro aeronáutico

El Gobierno intimó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar un piso del 75% de los servicios aeronáuticos durante el paro que los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizarán este jueves y viernes en casi 27 aeropuertos del país. La medida se llevará adelante de 9 a 12 y de 18 a 21, y podría generar demoras y reprogramaciones en terminales como Ezeiza y Aeroparque.

La protesta había sido anunciada con una cobertura limitada a vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de traslado de órganos. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que la aviación comercial es considerada un servicio esencial y exigió el cumplimiento del piso mínimo establecido por el artículo 24 de la Ley 25.877, modificado por la Ley 27.802.

En ese marco, la ANAC realizará fiscalizaciones e inspecciones en distintos aeropuertos del país para verificar que se cumpla con la cobertura obligatoria. Las autoridades advirtieron que podrían aplicarse sanciones en caso de detectar incumplimientos durante las franjas horarias previstas para la medida de fuerza.

El conflicto gremial se originó por el atraso salarial y el estancamiento de las negociaciones. Desde ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que los salarios del sector están deteriorados y reclamó el pago de adicionales acordados en paritarias, la reapertura de la discusión salarial y mayor financiamiento para las áreas operativas y de fiscalización. Ante el paro aeronáutico previsto para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, se recomienda a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas el estado de sus vuelos antes de concurrir al aeropuerto.