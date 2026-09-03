ATE postergó el paro aeronáutico previsto para este jueves y espera una audiencia con Trabajo

El gremio decidió suspender momentáneamente el inicio de las medidas de fuerza en la ANAC, previsto para las 9, y reclamó al Ministerio de Trabajo una audiencia para definir los servicios esenciales durante la protesta.

El gremio decidió suspender momentáneamente el inicio de las medidas de fuerza en la ANAC, previsto para las 9, y reclamó al Ministerio de Trabajo una audiencia para definir los servicios esenciales durante la protesta.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) resolvió postergar momentáneamente el inicio del paro aeronáutico que estaba previsto para este jueves a las 9. La decisión fue comunicada por el coordinador nacional del gremio, Marcelo Belelli, quien explicó que se tomó luego de una reunión con el equipo jurídico de ATE Nacional y los coordinadores de la Mesa Nacional.

Según detalló Belelli, el sindicato resolvió exigir de manera urgente al Ministerio de Trabajo la convocatoria a una audiencia para establecer las áreas que el Gobierno considera alcanzadas por la esencialidad. Desde ATE sostienen que las medidas fueron notificadas con los cinco días hábiles de anticipación y que contemplan una afectación del 25% de la jornada laboral, equivalente a seis horas, por lo que consideran que la protesta se encuentra “plenamente a derecho”.

El dirigente señaló que la postergación constituye un gesto de buena voluntad hacia el Gobierno, aunque advirtió que el gremio continuará siguiendo la convocatoria y prevé realizar asambleas durante el viernes y movilizaciones en distintos aeropuertos. “Garantizamos que el 75% de los días los servicios estén funcionando y afectar solamente el 25%”, sostuvo Belelli, quien además cuestionó la interpretación jurídica y técnica realizada por el Ejecutivo sobre la aplicación de las medidas.

Finalmente, los abogados de ATE Nacional realizaron una presentación formal ante las autoridades. El gremio advirtió que, si el Ministerio de Trabajo no convoca a la audiencia para definir la esencialidad, las medidas de fuerza serán reactivadas de manera inmediata. La situación queda así supeditada a una eventual respuesta oficial durante las próximas horas.