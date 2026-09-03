Problemas con la SUBE: advierten por fallas para cargar y acreditar saldo este jueves

Desde las cuentas oficiales de SUBE informaron que el sistema presenta intermitencias por problemas técnicos y recomendaron a los usuarios intentar nuevamente más tarde.

Desde las cuentas oficiales de SUBE informaron que el sistema presenta intermitencias por problemas técnicos y recomendaron a los usuarios intentar nuevamente más tarde.

Los pasajeros del transporte público podrían enfrentar inconvenientes para viajar este jueves debido a fallas en el sistema de la tarjeta SUBE. Desde las cuentas oficiales informaron que existen problemas tanto para comprar como para acreditar saldo, una situación que comenzó a registrarse durante la tarde del miércoles y que continúa afectando a los usuarios.

“Por inconvenientes técnicos ajenos a SUBE, la compra y acreditación de saldo puede presentar intermitencias en su funcionamiento”, explicaron desde las redes sociales oficiales. Además, ante los reclamos, señalaron que el inconveniente fue derivado al sector correspondiente y que trabajan para solucionarlo a la brevedad.

Entre los principales problemas reportados aparecen fallas en las máquinas ubicadas en estaciones, que en algunos casos permiten consultar el saldo pero no acreditar las recargas. La aplicación SUBE también presenta inconvenientes para completar las operaciones, lo que genera dificultades para quienes necesitan cargar crédito antes de utilizar colectivos, trenes o subtes.

En las estaciones ferroviarias donde no existen otros medios de pago, los pasajeros pueden recurrir a la acreditación de la recarga por ventanilla. Otra alternativa disponible es intentar acreditar el saldo a bordo de un colectivo que cuente con la función correspondiente. Desde SUBE recomendaron volver a intentar las operaciones más tarde o durante el transcurso del día.