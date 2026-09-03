Productores yerbateros de Misiones se movilizan contra Milei en Puerto Iguazú

Productores y trabajadores preparan una caravana desde Andresito hacia Puerto Iguazú para reclamar la restitución de las facultades del INYM. Denuncian que el precio de la hoja verde quedó por debajo de los costos de producción.

Productores y trabajadores preparan una caravana desde Andresito hacia Puerto Iguazú para reclamar la restitución de las facultades del INYM. Denuncian que el precio de la hoja verde quedó por debajo de los costos de producción.

Los productores yerbateros de Misiones preparan una movilización hacia un hotel de Puerto Iguazú donde este jueves hablará el presidente Javier Milei. La protesta busca visibilizar la crisis que atraviesa el sector y reclamar al Gobierno nacional la restitución de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), modificadas por un decreto de desregulación a fines de 2023.

Productores y trabajadores organizaron una caravana que partirá desde la localidad de Andresito con destino al Hotel Puerto Iguazú, donde el mandatario cerrará la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). La principal demanda del sector apunta a recuperar las herramientas de regulación que, según sostienen, permitían ordenar la actividad y establecer condiciones para la producción primaria.

Los yerbateros aseguran que actualmente reciben entre $250 y $300 por kilo de hoja verde, mientras que el costo de producción ronda los $500. El dirigente Jorge Skripczuk detalló que el valor de la cosecha pasó de $15.000 a $79.000 por tonelada, mientras que la corresponsabilidad gremial aumentó de $11.000 a $44.000 y el gasoil pasó de $380 a $2.300 por litro. “Hoy los productores estamos a la deriva”, afirmó.

Skripczuk defendió además el funcionamiento del INYM pese a reconocer que tuvo “aciertos y errores” y sostuvo que el organismo “funcionaba”. La movilización se desarrollará en paralelo a la convención de financistas, que contará con la presencia del gobernador misionero Hugo Passalacqua, quien quedará ante una situación política incómoda por su cercanía con el Gobierno de Milei mientras los productores reclaman respuestas por la crisis yerbatera.