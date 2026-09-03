Javier Milei llegó a Chile y se reúne con José Antonio Kast antes del mensaje por Malvinas

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Santiago de Chile, donde este jueves cumple una breve agenda internacional que tendrá como principal actividad política su reunión con el mandatario chileno José Antonio Kast. El jefe de Estado argentino también participará del Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso, vinculada al partido español VOX.

Milei partió desde Buenos Aires a las 7 y tiene previsto participar a las 10.20 del encuentro político. Durante su estadía en Chile, además, mantendrá una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. La agenda se desarrolla en el marco de la estrategia del Gobierno de fortalecer los vínculos con administraciones y dirigentes de derecha de la región y profundizar la relación con Washington.

Al mediodía, el Presidente será recibido por Kast en el Palacio de La Moneda. Luego emprenderá el regreso a Buenos Aires, donde a las 16 está previsto que grabe junto a los equipos de comunicación de la Casa Rosada el mensaje que será transmitido esta noche por cadena nacional, a partir de las 21, en el marco de la cuestión Malvinas.

El Gobierno mantiene bajo reserva el contenido del discurso y todavía no confirmó si habrá anuncios. La decisión de emitir el mensaje fue analizada durante la reunión de Gabinete del martes, luego de que el canciller Pablo Quirno abordara la cuestión Malvinas. El tema tomó mayor relevancia tras las declaraciones de Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la postura de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, afirmó el mandatario estadounidense.