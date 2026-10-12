Encontraron el cuerpo de uno de los kayakistas desaparecidos

Se trata de los restos de Oscar Barbero. Fueron encontrados el sábado e identificados el domingo. Sigue la búsqueda del otro de los kayakistas.

Se trata de los restos de Oscar Barbero. Fueron encontrados el sábado e identificados el domingo. Sigue la búsqueda del otro de los kayakistas.

Fue encontrado en una playa de Las Toninas el cuerpo de uno de los kayakistas desaparecidos el 21 de septiembre en Santa Teresita. Fue identificado como el de Oscar Barbero, de 64 años. Sigue la búsqueda de su compañero.

La confirmación se produjo durante la madrugada de este domingo, cuando su hija reconoció la vestimenta y los objetos personales hallados junto al cadáver.

El hallazgo había ocurrido el sábado, alrededor de las 9, a la altura de la calle 4 y la playa, donde trabajaron efectivos policiales, personal de Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil.

La causa quedó a cargo del fiscal Mascioli, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) Nº 1 de Mar del Tuyú, quien dispuso las pericias correspondientes y la realización de una autopsia para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte.

Barbero había desaparecido junto a Félix Mendieta, de 43 años, cuando ambos navegaban en kayak frente a Santa Teresita. Durante aquella jornada, uno de ellos logró comunicarse con Prefectura para advertir que se encontraba mar adentro y tenía dificultades para regresar.

A partir de ese aviso, se desplegó un operativo con participación de Prefectura Naval, la Armada y otras fuerzas para intentar localizar a los dos hombres.

Tras la identificación del cuerpo, la búsqueda continúa centrada en Mendieta. Las autoridades mantienen las tareas para encontrar al segundo kayakista, mientras la investigación judicial avanza para determinar qué ocurrió durante la travesía.