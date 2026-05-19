Macabro hallazgo en el CEAMSE de Ensenada

El cuerpo de un hombre de 27 años fue encontrado en entre las bolsas de residuos que llegaron al CEAMSE de Ensenada.

El cuerpo de un hombre de 27 años fue encontrado en entre las bolsas de residuos que llegaron al CEAMSE de Ensenada.

El cuerpo de un joven de 27 años fue encontrado en la planta de tratamiento de residuos del CEAMSE ubicada en el partido bonaerense de Ensenada y la Justicia investiga las circunstancias del hallazgo macabro.

Un operador de 29 años, cuando trabajaba en el área de tratamiento del CEAMSE y mientras manejaba una máquina, observó un cadáver entre las bolsas de residuos.

Al lugar acudió una ambulancia con médicos y constataron el fallecimiento. Estiman que habría llegado al predio dentro de uno de los camiones recolectores provenientes de La Plata.

Luego, tras revisar uno de los bolsillos del pantalón, los investigadores hallaron una copia del DNI que permitió identificar a la víctima como Óscar Eduardo Conobbio, de 27 años, domiciliado en 80 entre 121 y 122 de La Plata.

Presentaba traumatismos en el rostro, escoriaciones y hematomas, aunque las causas exactas de la muerte quedarán sujetas a la autopsia. Se estimó que el fallecimiento habría ocurrido entre 8 y 12 horas antes del hallazgo.

Los investigadores buscan determinar si el muchacho ingresó accidentalmente dentro de un contenedor o si pudo haber sido cargado sin ser advertido durante el recorrido de los camiones recolectores provenientes del centro platense.