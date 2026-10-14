Murió Jorge “Locomotora” Castro

El ex boxeador Jorge "Locomotora" Castro murió a los 59 años en un bingo de Morón. Se investigan las causas de la muestra. Padecía diabetes.

El ex boxeador Jorge "Locomotora" Castro murió a los 59 años en un bingo de Morón. Se investigan las causas de la muestra. Padecía diabetes.

El ex boxeador Jorge “Locomotora” Castro murió a los 59 años en un bingo de Morón. Desde hacía años, asistía a cientos de familias al entregar mercadería a vecinos en Temperley, también asistía a comedores y merenderos.

El ex campeón mundial de peso mediano sufrió una descompensación en el interior del establecimiento, aunque todavía no se determinaron las causas del deceso. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Morón.

De acuerdo al parte médico que se difundió en las últimas horas, “Roña” Castro sufría de diabetes, y lo ocurrido dentro de salón de juegos estaría vinculado a su tratamiento con insulina.

Además de ser un referente deportivo, lo era por su trabajo social. Desde hacía tiempo asistía a comedores y merenderos, incluso entregaba alimentos a personas que se acercaban a su gimnasio de Temperley.