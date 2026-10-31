Un hombre se descompensó, chocó y murió en Rafael Calzada

Un hombre de 68 años falleció cuando se descompensó. Chocó contra el frente de una vivienda en Rafael Calzada.

Un hombre de 68 años falleció cuando se descompensó. Chocó contra el frente de una vivienda en Rafael Calzada.

Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) informaron sobre un siniestro fatal en la localidad de Rafael Calzada. Un hombre se descompensó mientras manejaba, chocó contra el frente de una vivienda y falleció.

“El lamentable hecho, ocurrió en momentos que el hombre de 68 años aproximadamente, conducía un auto y al llegar a las calles Pi y Margal e Illia, sufrió una descompensación y terminó chocando”, informaron las fuentes.

El vehículo impactó contra la reja de una vivienda, que sufrió algunos daños, y cuando los Bomberos arribaron, constataron que la víctima ya había fallecido.