Falleció un futbolista de las inferiores de Fútbol Club Ezeiza

Abel Núñez tenía 16 años y falleció el fin de semana tras sufrir una lesión durante un partido por Copa de Plata. Jugaba en las interiores del Fútbol Club Ezeiza y en la reserva de futsal de Nueva Estrella.

Abel Núñez tenía 16 años y falleció el fin de semana tras sufrir una lesión durante un partido por Copa de Plata. Jugaba en las interiores del Fútbol Club Ezeiza y en la reserva de futsal de Nueva Estrella.

El fútbol juvenil argentino se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Abel Núñez, un jugador de 16 años perteneciente a las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza, quien murió como consecuencia de un fuerte pelotazo recibido en la cabeza durante un partido.

La tragedia se desencadenó el último jueves por la tarde en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde Ezeiza FC enfrentaba a Deportivo Muñiz en un partido interzonal correspondiente por la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D.

De acuerdo a la información trascendida, Núñez —categoría 2008 y portador de la camiseta número 10— recibió el impacto directo del balón tras un violento rechazo durante el desarrollo del juego, cayendo inmediatamente desplomado sobre el campo de juego.

El cuadro clínico del joven futbolista fue de gravedad desde el primer momento, obligando a los profesionales médicos a someterlo a una intervención quirúrgica. No logró superar el cuadro y falleció este fin de semana.

“La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar“, informó el club.

Núñez también integraba desde principios de 2024 el plantel de Reserva de futsal del club Nueva Estrella, que decidió suspender toda la actividad deportiva programada para el domingo, incluyendo su compromiso frente a Argentinos Juniors.

“Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen”, expresó el club de futsal en un emotivo comunicado.

Incluso, el titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia hizo referencia a la dramática situación. “En este difícil momento, quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y seres queridos. Que en paz descanses, Abel”, posteó.