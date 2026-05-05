Locomotora Castro amplía la ayuda alimentaria que brinda en Temperley

El gimnasio de Jorge "Locomotora" Castro entrega alimentos a 1.000 personas cada viernes. En dos años, la demanda aumentó un 25 por ciento.

El gimnasio de Jorge "Locomotora" Castro entrega alimentos a 1.000 personas cada viernes. En dos años, la demanda aumentó un 25 por ciento.

En mayo de 2024, unas 800 personas acudían para retirar alimentos, pero hoy son 1.000 los que se acercan cada viernes al espacio solidario de Jorge “Locomotora” Castro, ubicado en la localidad de Temperley. “Cada vez aumenta más (la demanda)”, lamentó.

En el espacio ubicado en Eva Perón 4.730 de Temperley, partido de Lomas de Zamora, se entregan 1.000 números por semana para retirar los alimentos. “Esto es lo que se vive en Argentina”, lamentó el ex boxeador reconocido a nivel mundial, mientras la fila de personas daba vuelta a la esquina.

De acuerdo a la información brindada por Castro en mayo de 2024, eran 800 las personas que asistían pero hoy llega a los 1.000 por semana (4.000 al mes); el aumento fue del 25% y es una muestra de la crítica situación que atraviesa la sociedad.

La impotencia se hace carne frente al relato de los que fueron en busca de alimentos: la gran mayoría son jubilados de la mínima (que no llega a los 400.000 pesos en mayo) y personas que perdieron su trabajo en el último tiempo. También llegan trabajadores que no llegan a fin de mes. “Cada vez aumenta más (la demanda)”, aseguró.

“Me alcanza hasta mitad de mes”, contó una mujer mayor que se jubiló con la mínima y aún trabaja para poder subsistir. Cose, teje y hace algunas changuitas para poder alimentarse, pero también necesita de la ayuda de Castro. “Comemos polenta, fideos a la manteca”, contó otra mujer en la fila a C5N.