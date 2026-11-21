Matías Leguizamón y Juan José Servín fallecieron esta madrugada. Estaban internados en grave estado por la explosión en Remedios de Escalada.

Matías Leguizamón y Juan José Servín fallecieron esta madrugada. Estaban internados en grave estado por la explosión en Remedios de Escalada.

En las últimas horas se confirmaron dos nuevas muertes por la explosión en Remedios de Escalada del 13 de noviembre. Se trata de dos trabajadores de la empresa tercerizada que se encontraban internados en un centro de salud de San Justo.

“Exgadet lamenta profundamente informar que dos de sus queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión en Remedios de Escalada fallecieron esta madrugada en un hospital de San Justo”, informaron.

La Justicia confirmó, asimismo, que los fallecimientos ocurrieron en la Clínica Solís de San Justo. Las nuevas víctimas fueron identificadas como Matías Leguizamón y Juan José Servín.

De esta forma, ascienden a cuatro las víctimas fatales de la explosión seguida de incendio en Remedios de Escalada, provocada por una fuga de gas. Además, decenas de personas resultaron heridas y los daños materiales son cuantiosos.