Explosión en Remedios de Escalada: fueron encontradas las personas desaparecidas

Siguen los trabajos en la "zona restringida" de Remedios de Escalada, tras la explosión que dejó como saldo provisorio un muerto y decenas de heridos.

Siguen los trabajos en la "zona restringida" de Remedios de Escalada, tras la explosión que dejó como saldo provisorio un muerto y decenas de heridos.

La explosión en Remedio de Escalada, seguida por un dantesco incendio, dejó como saldo provisorio un muerto y una treintena de heridos, algunos de gravedad. El Municipio de Lanús confirmó que no hay personas desaparecidas.

En el último comunicado de prensa difundido, las autoridades locales precisaron que las dos personas que habían sido denunciadas como desaparecidas fueron encontradas. Uno de los casos fue una “falsa alarma familia”, mientras que una persona fue hallada “en estado de desorientación”.

Familias fueron evacuadas y muchas no pueden regresar a su casa, hasta tanto se perite la zona más afectada. Es por esto que hay una zona restringida. Al momento del parte, la fuga de gas no había podido ser controlada por MetroGas.

El club Talleres (Coronel Timote 3401) se convirtió en un centro de recepción de evacuados, mientras que la plaza Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen 6200), a metros de la zona siniestrada, es un punto de información para vecinos y allegados.

“Los equipos de emergencia continúan conteniendo el fuego; una vez que este sea extinguido, todavía quedarán por delante las tareas de evaluación de daños“, informaron desde el Municipio.

Una persona murió, fue encontrada en los escombros, mientras que otras 30 resultaron heridas. Las más graves fueron trasladadas al hospital Evita de Lanús. Personal de Defensa Civil habló de “quemaduras importantes”.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, a cargo de Yanina Estevez, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. “No hay detenidos por el momento, si dos personas demoradas hasta tanto se culminen las diligencias preliminares“, informaron a InfoRegion.