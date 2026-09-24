Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico para impulsar infraestructura

Estados Unidos y Argentina lanzaron el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta destinada a fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta sectores económicos clave del país con los puertos atlánticos y los mercados occidentales. El anuncio se realizó en Nueva York, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y estuvo encabezado por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el canciller argentino, Pablo Quirno.

El proyecto contempla inversiones públicas y privadas de largo plazo en transporte, energía, minería e infraestructura digital. Entre las obras y sectores incluidos aparecen ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos y sistemas de generación y transmisión eléctrica. El objetivo declarado es facilitar la salida hacia los mercados internacionales de recursos como minerales críticos, petróleo y gas.

Uno de los principales ejes estará puesto en Vaca Muerta, donde Estados Unidos prevé aportar herramientas de financiamiento, tecnología y asistencia para el desarrollo comercial de los recursos energéticos. Entre los instrumentos mencionados figuran préstamos directos, garantías y seguros. Además, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM) y la Argentina acordaron un marco de cooperación que contempla financiamiento de hasta US$7.000 millones hasta 2027, aunque esa cifra no representa un desembolso único ni fondos ya asignados en su totalidad.

El Corredor Andes-Atlántico también contempla oportunidades vinculadas con la extracción y procesamiento de minerales críticos, además de proyectos de infraestructura digital y tecnologías destinadas a reforzar la seguridad de las redes y plataformas. Para avanzar con las inversiones, Washington podrá utilizar herramientas de organismos como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), EXIM y la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), mientras que la Argentina plantea fortalecer su marco legal y regulatorio para favorecer la participación de capital extranjero.